Daily Mail: Зинченко может перейти из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно может покинуть клуб.
Daily Mail: Зинченко может перейти из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
  • AP
  • © Scott Heppell

По информации Daily Mail, в услугах украинского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Отмечается, что главный тренер клуба Микель Артета хочет использовать Зинченко в центре полузащиты.

25-летний игрок стал чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити» в сезоне-2021/22. Всего он провёл за команду 76 матчей, но не забил ни одного гола в официальных играх.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» не стал продлевать контракт с Андреем Ярмоленко.

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