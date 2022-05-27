Daily Mail: Зинченко может перейти из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
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По информации Daily Mail, в услугах украинского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Отмечается, что главный тренер клуба Микель Артета хочет использовать Зинченко в центре полузащиты.
25-летний игрок стал чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити» в сезоне-2021/22. Всего он провёл за команду 76 матчей, но не забил ни одного гола в официальных играх.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» не стал продлевать контракт с Андреем Ярмоленко.