Березовский считает, что «Зенит» будет делать ставку на голкипера Ивана

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Бывший футболист «Зенита» Роман Березовский поделился мнением о трансфере вратаря «Коринтианса» Ивана Куарежмы в петербургский клуб.

«Думаю, что раз «Зенит» арендовал вратаря-легионера, да ещё из такой страны, как Бразилия, то они будут делать ставку на него. Может, не сразу, но он будет играть в основе», — приводит слова Березовского «Чемпионат».

Он также заявил, что пока тяжело предположить, что станет с Михаилом Кержаковым и Даниилом Одоевским. По его словам, каждая команда хочет иметь в составе побольше хороших вратарей.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

Куарежма перешёл в «Коринтианс» в январе 2022 года. Голкипер пропустил два мяча в трёх матчах за клуб и одну встречу отыграл на ноль.

Ранее Иван Куарежма высказался по поводу перехода в «Зенит».  

 

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