Урманов: все программы Ханю остались в памяти болельщиков

Тренер Алексей Урманов считает, что каждая программа завершившего карьеру двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию японца Юдзуру Ханю запомнилась болельщикам.

«Талантливый парень, все его программы остались в памяти болельщиков. Все его программы оригинальные, самобытные, музыкальные. В Японии обожают фигурное катание, ходят на фигурное катание, конечно, будет огромный спрос на шоу Ханю», — цитирует олимпийского чемпиона 1994 года в мужском одиночном катании ТАСС.

Урманов выразил надежду, что у Ханю всё в порядке со здоровьем. Он предположил, что у японского фигуриста накопилась усталость.

«Он добился всего и даже больше, о чём можно ещё мечтать? Наверное, почувствовал, что дальнейший рост не особо имеет место быть, наверное, правильное решение», — заключил Урманов.

Ханю объявил о завершении карьеры 19 июля на специальной пресс-конференции в Токио.

На счету Ханю золото зимних Игр 2014 года в Сочи, а также Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

На Играх-2022 в Пекине Ханю занял четвёртое место. В произвольной программе он попытался исполнить четверной аксель, но упал во время приземления. Золотую медаль завоевал американец Нэйтан Чен.

Ранее Алексей Мишин заявил, что завершивший карьеру Ханю навсегда останется в его сердце.