Мишин: завершивший карьеру Ханю навсегда останется в моём сердце

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Российский тренер Алексей Мишин высказался о решении двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании японца Юдзуру Ханю завершить карьеру.
Мишин: завершивший карьеру Ханю навсегда останется в моём сердце
  • AP
  • © Natacha Pisarenko

«Радости это сообщение у меня не вызвало, скажу откровенно. Ханю ушёл из большого спорта, но остался в моём сердце и моей памяти. Думаю, что так же, как и у миллионов других людей», — цитирует Мишина ТАСС.

Ханю объявил о завершении карьеры 19 июля на специальной пресс-конференции в Токио.

На счету Ханю золото зимних Игр 2014 года в Сочи, а также Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

На Играх-2022 в Пекине Ханю занял четвёртое место. В произвольной программе он попытался исполнить четверной аксель, но упал во время приземления. Золотую медаль завоевал американец Нэйтан Чен.

Ранее сообщалось, что российские болельщики смогут посетить этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии.

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