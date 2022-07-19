Мишин: завершивший карьеру Ханю навсегда останется в моём сердце

Российский тренер Алексей Мишин высказался о решении двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании японца Юдзуру Ханю завершить карьеру.

«Радости это сообщение у меня не вызвало, скажу откровенно. Ханю ушёл из большого спорта, но остался в моём сердце и моей памяти. Думаю, что так же, как и у миллионов других людей», — цитирует Мишина ТАСС.

Ханю объявил о завершении карьеры 19 июля на специальной пресс-конференции в Токио.

На счету Ханю золото зимних Игр 2014 года в Сочи, а также Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

На Играх-2022 в Пекине Ханю занял четвёртое место. В произвольной программе он попытался исполнить четверной аксель, но упал во время приземления. Золотую медаль завоевал американец Нэйтан Чен.

Ранее сообщалось, что российские болельщики смогут посетить этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии.