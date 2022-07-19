Петржела рассказал о проблемах в командах, где много легионеров из одной страны

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал присутствие большого количества бразильцев в составе петербургского клуба.

«Я не люблю, когда в команде много иностранцев из одной страны. Когда такое происходит, могут возникать проблемы. Они держатся друг друга, всё обсуждают. Кто-то может обидеться — например, на то, что его не поставили в состав, — другие начинают за него заступаться. И вот уже конфликт», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Он заявил, что в команде «Зенита» получается команда бразильцев, а это нехорошо. По его словам, важно учитывать менталитет бразильцев, которые любят клубы, девушек, выпить.

«Это вопрос главного тренера «Зенита» — сколько ему надо легионеров и из каких стран. Если он скажет, что не надо покупать, не будут покупать», — добавил Петржела.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков бразильского «Коринтианса» — вратаря Куарежмы да Силвы и атакующего полузащитника Мантуана.

Ранее «Зенит» и «Коринтианс» согласовали аренду полузащитника Густаво Мантуана.