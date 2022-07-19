«Спартак» будет добираться на матч с «Краснодаром» на самолёте и автобусе

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о маршруте столичного клуба на матч второго тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«Будем добираться на самолёте через Ставрополь, потом на автобусе до Краснодара. Отправимся туда за два дня до матча», — цитирует Зеленова ТАСС.

Игра «Краснодар» — «Спартак» состоится 23 июля. Матч начнётся в 20:00 мск.

Напомним, что режим ограничения полётов в аэропортах на юге и в центральной части России был продлён до 24 июля.

«Спартак» в первом туре в гостях сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1). «Краснодар» поделил очки с воронежским «Факелом» (2:2).

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал цирком уход Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака».