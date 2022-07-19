«Спартак» будет добираться на матч с «Краснодаром» на самолёте и автобусе

Короткая ссылка
Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о маршруте столичного клуба на матч второго тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
«Спартак» будет добираться на матч с «Краснодаром» на самолёте и автобусе
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Будем добираться на самолёте через Ставрополь, потом на автобусе до Краснодара. Отправимся туда за два дня до матча», — цитирует Зеленова ТАСС.

Игра «Краснодар» — «Спартак» состоится 23 июля. Матч начнётся в 20:00 мск.

Напомним, что режим ограничения полётов в аэропортах на юге и в центральной части России был продлён до 24 июля.

«Спартак» в первом туре в гостях сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1). «Краснодар» поделил очки с воронежским «Факелом» (2:2).

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал цирком уход Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить