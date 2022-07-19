Тарпищев: говорить о том, что Медведев является лучшим теннисистом в истории России, рано

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Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Даниил Медведев пока не является лучшим российским теннисистом в истории, несмотря на то что скоро побьёт рекорд Марата Сафина по количеству недель во главе рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Тарпищев: говорить о том, что Медведев является лучшим теннисистом в истории России, рано
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas F. Starke

«Несмотря на то что Даня побьёт рекорд Сафина по лидерству в рейтинге ATP, говорить, что он лучший теннисист в истории России, пока рано. У Кафельникова всё же больше титулов — и титулов Большого шлема, и есть олимпийское золото. Но главное — у него 27 побед в парном разряде. Так что Дане есть куда стремиться», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP.

В тройку лучших, помимо Медведева, входят немец Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль.

Андрей Рублёв расположился на восьмой позиции. Карен Хачанов опустился на 27-е место, а Аслан Карацев поднялся на 40-е.

Победитель Уимблдона — 2022 Новак Джокович с третьей позиции переместился на седьмую. На турнире рейтинговые очки не начислялись по причине отстранения российских и белорусских теннисистов.

Ранее в Госдуме высказались о возможной смене спортивного гражданства Касаткиной и Рублёвым.

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