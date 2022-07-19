Тарпищев: говорить о том, что Медведев является лучшим теннисистом в истории России, рано
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«Несмотря на то что Даня побьёт рекорд Сафина по лидерству в рейтинге ATP, говорить, что он лучший теннисист в истории России, пока рано. У Кафельникова всё же больше титулов — и титулов Большого шлема, и есть олимпийское золото. Но главное — у него 27 побед в парном разряде. Так что Дане есть куда стремиться», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Медведев продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP.
В тройку лучших, помимо Медведева, входят немец Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль.
Андрей Рублёв расположился на восьмой позиции. Карен Хачанов опустился на 27-е место, а Аслан Карацев поднялся на 40-е.
Победитель Уимблдона — 2022 Новак Джокович с третьей позиции переместился на седьмую. На турнире рейтинговые очки не начислялись по причине отстранения российских и белорусских теннисистов.
Ранее в Госдуме высказались о возможной смене спортивного гражданства Касаткиной и Рублёвым.