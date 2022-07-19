Аргентинец Вера продолжит карьеру в «Оренбурге»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что полузащитник аргентинского клуба «Ланус» Лукас Вера готов подписать контракт с российским клубом.

«Мы близки к его подписанию. На данный момент он проходит медосмотр. В случае успешного прохождения медосмотра он станет игроком «Оренбурга»», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

25-летний хавбек в минувшем сезоне выступал на правах аренды в «Уракане». В 28 матчах он не отметился результативными действиями.

Вера за «Ланус» в 49 играх забил четыре мяча и отдал десять результативных передач.

«Оренбург» в стыковых матчах обыграл «Уфу» и пробился в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее «Крылья Советов» на выезде победили «Оренбург» в матче первого тура РПЛ.