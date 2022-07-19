Абаскаль и футболисты «Спартака» посетили церемонию прощания с Ярцевым

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль и футболисты столичной команды посетили церемонию прощания с Георгием Ярцевым.
Абаскаль и футболисты «Спартака» посетили церемонию прощания с Ярцевым
  • РИА Новости

Панихида состоялось в манеже академии московского клуба в Сокольниках, сообщает ТАСС.

Проводить в последний путь экс-тренера «Спартака» также пришли генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин, восьмикратный чемпион России в качестве тренера «Спартака» Олег Романцев, шестикратный чемпион СССР в составе красно-белых Никита Симонян, а также около 100 болельщиков.

Отпевание Ярцева пройдёт в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Ярцев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Ярцев скончался 15 июля. По ходу карьеры он играл за «Спартак» из Костромы, ЦСКА, «Гомсельмаш», московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Москвич».

Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную страны, с которой пробился в основную стадию чемпионата Европы в 2004 году.

Также Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба.

15 июля болельщики «Зенита» на матче первого тура РПЛ сезона-2022/23 с «Химками» разместили баннер в память о Ярцеве и Козлове.

Ранее член технического комитета РФС, заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился воспоминаниями о Георгии Ярцеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить