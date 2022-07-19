Абаскаль и футболисты «Спартака» посетили церемонию прощания с Ярцевым
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Панихида состоялось в манеже академии московского клуба в Сокольниках, сообщает ТАСС.
Проводить в последний путь экс-тренера «Спартака» также пришли генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин, восьмикратный чемпион России в качестве тренера «Спартака» Олег Романцев, шестикратный чемпион СССР в составе красно-белых Никита Симонян, а также около 100 болельщиков.
Отпевание Ярцева пройдёт в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Ярцев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Ярцев скончался 15 июля. По ходу карьеры он играл за «Спартак» из Костромы, ЦСКА, «Гомсельмаш», московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Москвич».
Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную страны, с которой пробился в основную стадию чемпионата Европы в 2004 году.
Также Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба.
15 июля болельщики «Зенита» на матче первого тура РПЛ сезона-2022/23 с «Химками» разместили баннер в память о Ярцеве и Козлове.
Ранее член технического комитета РФС, заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился воспоминаниями о Георгии Ярцеве.