Абаскаль и футболисты «Спартака» посетили церемонию прощания с Ярцевым

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль и футболисты столичной команды посетили церемонию прощания с Георгием Ярцевым.

Панихида состоялось в манеже академии московского клуба в Сокольниках, сообщает ТАСС.

Проводить в последний путь экс-тренера «Спартака» также пришли генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин, восьмикратный чемпион России в качестве тренера «Спартака» Олег Романцев, шестикратный чемпион СССР в составе красно-белых Никита Симонян, а также около 100 болельщиков.

Отпевание Ярцева пройдёт в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Ярцев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Ярцев скончался 15 июля. По ходу карьеры он играл за «Спартак» из Костромы, ЦСКА, «Гомсельмаш», московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Москвич».

Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную страны, с которой пробился в основную стадию чемпионата Европы в 2004 году.

Также Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба.

15 июля болельщики «Зенита» на матче первого тура РПЛ сезона-2022/23 с «Химками» разместили баннер в память о Ярцеве и Козлове.

Ранее член технического комитета РФС, заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился воспоминаниями о Георгии Ярцеве.