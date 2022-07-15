Гаджиев поделился воспоминаниями о Ярцеве

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Член технического комитета РФС, заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился воспоминаниями о Георгии Ярцеве.

«Я помню его, когда он только появился в команде Константина Бескова и в первый же год стал лучшим бомбардиром нашего чемпионата. Если не ошибаюсь, у него было 16 голов. А ведь к этому моменту ему уже было 29 лет, и старт в таком возрасте в Премьер-лиге — редкий случай», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Гаджиев, Ярцев помог «Спартаку» в трудный для команды момент, а впоследствии в сложной ситуации мобилизовал и сборную России.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о Георгии Ярцеве.

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