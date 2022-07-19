Алаев: в команду Ярцева было невозможно не влюбиться

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев простился с тренером Георгием Ярцевым.

«Присоединяюсь ко всем словам соболезнования. Это огромная потеря. В его команду было невозможно не влюбиться, потом он тренировал сборную России. Понятно, что были неудачи, но хочется сказать только добрые слова. Это не просто великий спортсмен и тренер, но и великий человек. Пусть земля ему будет пухом», — передаёт слова Алаева Sport24.

Ярцев скончался 15 июля. По ходу игровой карьеры он играл за «Спартак» из Костромы, ЦСКА, «Гомсельмаш», московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Москвич».

Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную России, с которой пробился в основную стадию чемпионата Европы в 2004 году.

Также Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба.

15 июля болельщики «Зенита» на матче первого тура РПЛ сезона-2022/23 с «Химками» разместили баннер в память о Ярцеве и Козлове.

Ранее член технического комитета РФС, заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился воспоминаниями о Георгии Ярцеве.