Коноплянка рассказал о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль»

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Украинский полузащитник «Краковии» Евгений Коноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль» во времена его выступлений за «Днепр».
Коноплянка рассказал о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль»
  • © AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY

«Я плакал. В Днепропетровск приезжала делегация серьёзных людей из «Ливерпуля». Они должны были платить столько, сколько хотел Игорь Коломойский. Мартин Шкртел написал мне сообщение: «Мы ждём тебя». Стивен Джеррард также выразил своё благословение», — приводит слова Коноплянки Weszlo.

Он также подчеркнул, что английский клуб предложил в 2014 году €25 млн, но Коломойский отказался продавать футболиста. По его словам, он не был разочарован тем, что в итоге попал в «Севилью».

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины Александр Зинченко перейдёт из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» за €30 млн.

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