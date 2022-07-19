Коноплянка рассказал о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль»

Украинский полузащитник «Краковии» Евгений Коноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль» во времена его выступлений за «Днепр».

«Я плакал. В Днепропетровск приезжала делегация серьёзных людей из «Ливерпуля». Они должны были платить столько, сколько хотел Игорь Коломойский. Мартин Шкртел написал мне сообщение: «Мы ждём тебя». Стивен Джеррард также выразил своё благословение», — приводит слова Коноплянки Weszlo.

Он также подчеркнул, что английский клуб предложил в 2014 году €25 млн, но Коломойский отказался продавать футболиста. По его словам, он не был разочарован тем, что в итоге попал в «Севилью».

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины Александр Зинченко перейдёт из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» за €30 млн.