Стали известны даты проведения Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе
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Церемония открытия Олимпиады в Лос-Анджелесе состоится 14 июля 2028 года, соревнования официально завершатся 30 июля, об этом сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпиады.
Также стали известны даты Паралимпийских игр. Они пройдут с 15 августа и завершатся 27 августа.
Напомним, что Россия и Белоруссия не допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр. Документы на тендер принимались до 25 апреля. Таким образом, если ситуация не изменится, в двух странах нельзя будет легально посмотреть трансляции Олимпиады.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в двух городах Италии, а 2028 года — в Лос-Анджелесе (США).
Ранее сообщалось, что Россия не лишалась прав на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.