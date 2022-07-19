Стали известны даты проведения Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе

Короткая ссылка
Названы даты проведения Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе.
Стали известны даты проведения Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе
  • Gettyimages.ru

Церемония открытия Олимпиады в Лос-Анджелесе состоится 14 июля 2028 года, соревнования официально завершатся 30 июля, об этом сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

Также стали известны даты Паралимпийских игр. Они пройдут с 15 августа и завершатся 27 августа.

Напомним, что Россия и Белоруссия не допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр. Документы на тендер принимались до 25 апреля. Таким образом, если ситуация не изменится, в двух странах нельзя будет легально посмотреть трансляции Олимпиады.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в двух городах Италии, а 2028 года — в Лос-Анджелесе (США).

Ранее сообщалось, что Россия не лишалась прав на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить