Дмитриева заявила, что нетрадиционная ориентация очень распространённое явление в теннисе

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18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева отреагировала на каминг-аут первой ракетки России Дарьи Касаткиной.

«Я об этом знала давным-давно. Это было в теннисных кругах известно. Я знаю, что в теннисе это очень распространённое явление — веками длится. Однако не могу сказать, что я как-то в это дело вовлечена», — приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».

Она также заявила, что каждый решает по-своему и это касается только Касаткиной и её девушки. По её словам, никто не спешит рассказывать даже о романе с молодым человеком всему миру.

18 июля спортсменка призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Касаткина в обновлённом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) заняла 12-е место и осталась лучшей представительницей России.

Ранее известный спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на признание Касаткиной в нетрадиционной ориентации.

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