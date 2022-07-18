В Госдуме порекомендовали российским футболистам подать жалобу на нарушение прав человека со стороны ФИФА и УЕФА

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв предложил российским футболистам подать жалобу на Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после отклонения апелляции на отстранение российских клубов и сборных от еврокубков со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS).
В Госдуме порекомендовали российским футболистам подать жалобу на нарушение прав человека со стороны ФИФА и УЕФА
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«ФИФА и УЕФА нарушают права человека — у спортсменов отбирают единственное право на работу, на занятие спортом. Поэтому физические лица, футболисты, могут коллективно обратиться в суд, во всевозможные инстанции и подать жалобу на ФИФА, УЕФА и CAS о нарушении прав человека», — приводит слова Свищёва «РБ Спорт».

Он также считает, что ФИФА и УЕФА должны компенсировать России затраты за неучастие в еврокубках и лишение страны соревнований. По его словам, РФС необходимо ежедневно общаться с зарубежными коллегами и отстаивать свои интересы.

РФС 7 марта подал апелляцию в CAS на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организаций. Однако эта апелляция было отклонена.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что РФС не согласен с решением CAS, который отклонил апелляции на отстранение российских клубов от еврокубков и национальной сборной от турниров УЕФА и ФИФА.

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