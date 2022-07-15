В РФС не согласны с решением CAS об отклонении апелляции союза и российских клубов

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Российский футбольный союз не согласен с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляции на отстранение российских клубов от еврокубков и национальной сборной от турниров УЕФА и ФИФА.
В РФС не согласны с решением CAS об отклонении апелляции союза и российских клубов
  • AFP

«РФС категорически не согласен с решением CAS и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов. В настоящий момент союз ожидает от CAS полный текст решения, после анализа которого будет принято решение о дальнейших действиях», — заявили в пресс-службе РФС.

Отмечается, что союз рассматривает возможность обращения в Верховный суд Швейцарии, а также подачи исков в CAS, связанных с компенсацией финансовых убытков, понесённых РФС вследствие действий УЕФА и ФИФА.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее CAS отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских клубов от международных турниров.

 

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