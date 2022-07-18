В «Химках» планируют расторгнуть контракт с Лоуренсом
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«В нашем клубе главенствует исключительно спортивный принцип. Если есть игрок, он должен не сидеть на лавке, а выходить на поле», — цитирует Терюшкова РИА Новости.
По его словам, если в клубе понимают, что по глубине состава футболист не получает практики, то стараются сделать всё, чтобы спортсмен обрёл команду, в которой сможет играть чаще.
21-летний полузащитник перешёл в подмосковный клуб из ФК «Олимп-Долгопрудный». Всего он провёл четыре матча за «Химки».
Ранее сообщалось, что «Химки» в летнее трансферное окно могут покинуть несколько игроков.