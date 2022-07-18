СЭ: группа футболистов может покинуть «Химки»

Подмосковные «Химки» в летнее трансферное окно могут покинуть несколько игроков.

«Химки» рассматривают варианты трансферов на продажу или аренду трёх игроков клуба: это Аршак Корян, Лоуренс Николас и Неманья Главчич, сообщает «Спорт-Экспресс».

17 июля защитник Наиль Набуллин и «Химки» расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.

В сезоне-2021/22 Набиуллин провёл за «Химки» 21 матч, во всех турнирах забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».