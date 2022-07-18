Бушманов — о Карпине: для него не существует авторитетов

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, что помогает главному тренеру «Ростова» и сборной России по футболу Валерию Карпину на протяжении его карьеры.

«Для Валеры уже тогда не существовало авторитетов — это бросалось в глаза. Он выделялся на общем фоне наглостью, уверенностью в себе. Эта черта характера ему помогала тогда и помогает сейчас», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Он также рассказал историю о том, как Карпин разбил ему лицо на турнире в Америке. По его словам, он боролся с нападающим вверху, а Валерий, не видя этого, попытался выбить мяч через себя и попал Бушманову ногой в глаз.

10 марта 53-летний тренер возглавил «Ростов» и продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года. Напомним, что до прихода в национальную команду специалист работал в ростовском клубе с декабря 2017 по август 2021 года.

Ранее Бушманов рассказал, что ему нравилась философия экс-наставника «Спартака» Руя Витории.