Бушманов — о Карпине: для него не существует авторитетов

Короткая ссылка
Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, что помогает главному тренеру «Ростова» и сборной России по футболу Валерию Карпину на протяжении его карьеры.
Бушманов — о Карпине: для него не существует авторитетов
  • РИА Новости

«Для Валеры уже тогда не существовало авторитетов — это бросалось в глаза. Он выделялся на общем фоне наглостью, уверенностью в себе. Эта черта характера ему помогала тогда и помогает сейчас», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Он также рассказал историю о том, как Карпин разбил ему лицо на турнире в Америке. По его словам, он боролся с нападающим вверху, а Валерий, не видя этого, попытался выбить мяч через себя и попал Бушманову ногой в глаз.

10 марта 53-летний тренер возглавил «Ростов» и продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года. Напомним, что до прихода в национальную команду специалист работал в ростовском клубе с декабря 2017 по август 2021 года.

Ранее Бушманов рассказал, что ему нравилась философия экс-наставника «Спартака» Руя Витории.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить