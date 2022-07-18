Бушманов: у «Спартака» был реально сильный тренер в лице Витории

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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, что ему нравилась философия экс-наставника красно-белых Руя Витории.
Бушманов: у «Спартака» был реально сильный тренер в лице Витории
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я вернулся в «Спартак» в 2021 году, и мне была близка философия Руя Витории. Я видел и понимал, во что он хотел играть. Такие вещи сразу видны по тренировочному процессу, по упражнениям, которые даются команде, по общению», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

По его словам, у португальского специалиста не получилось воплотить в жизнь все свои идеи, потому что не хватило времени, однако он всё равно очень опытный и сильный наставник.

Напомним, 52-летний тренер возглавлял московскую команду с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством клуб вышел с первого места в 1/8 финала Лиги Европы. Последняя игра наставника в Российской премьер-лиге — матч с «Сочи» в 18-м туре (0:3).

Ранее сообщалось, что Витория продолжит карьеру в сборной Египта.

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