Рудковская — о стычке с Тарасовой: Женя остался при мнении, что я напрасно ввязалась в ту дискуссию

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о конфликте с заслуженным тренером России Татьяной Тарасовой.

«До той нашей стычки в интернете по поводу Саши Евгений обсуждал идею пригласить её в академию с ней, они постоянно были на связи. Но я должна объяснить одну вещь. Когда говорят: «Муж и жена — одна сатана», это точно не относится к нам с Евгением. У нас довольно часто разнятся мнения, особенно относительно спорта. Просто у меня было двоякое чувство. При всём моём уважении к Татьяне Анатольевне, как мать, я категорически её не понимала. Мы как раз тогда были в туре из девяти городов, на Сашиных выступлениях в Туле, Кемерове, Губкине люди вставали. Даже если допустить, что они это делали исключительно затем, чтобы поддержать ребёнка, есть довольно большое число специалистов, включая Мишина, Рафаэля Арутюняна, Николая Морозова, Илью Кулика, которые отмечают, что уже сейчас Саша выглядит на льду копией своего отца, катается очень хорошо и взросло, показывает невероятные эмоции», — заявила Рудковская в интервью RT.

Продюсер также отметила, что она достаточно критичный человек и способна понять, что все эти слова говорятся не потому, что они Сашины родители.

«Поэтому тогда и не сдержалась. Хотя Женя всё равно остался при мнении, что я напрасно ввязалась в ту дискуссию. Вот и тогда Женя пытался мне объяснять, что Тарасова по-своему права, когда говорит, что не видит в Саше каких-то особенных задатков. Что он и сам в десять лет ничем особенным не выделялся, пока не попал в руки Мишина. Да, классно прыгал, но именно Мишин сделал из него того самого Плющенко», — добавила она.

Ранее Рудковская высказалась об успешном прыжке фигуристки Александры Трусовой на Олимпийских играх в Пекине.