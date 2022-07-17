Бека-Бека: чувствую себя более чем нормально в «Локомотиве», я здесь в своей тарелке

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека ответил на вопрос о возможном уходе из московского клуба.

«Всё очень спокойно, я молодой игрок, чувствую себя более чем нормально в «Локомотиве», я здесь в своей тарелке. Сейчас начинается чемпионат, я должен прогрессировать в своей игре», — цитирует Бека-Бека Sport24.

По словам футболиста, он старается вкладывать все силы в каждую тренировку и игру. Бека-Бека также отметил, что внимательно слушает советы тренеров и товарищей по команде.

21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 19 матчей в РПЛ за железнодорожников, но не отметился забитыми мячами.

Ранее спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал информацию об интересе команды к Бека-Бека.