Бека-Бека: чувствую себя более чем нормально в «Локомотиве», я здесь в своей тарелке

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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека ответил на вопрос о возможном уходе из московского клуба.

«Всё очень спокойно, я молодой игрок, чувствую себя более чем нормально в «Локомотиве», я здесь в своей тарелке. Сейчас начинается чемпионат, я должен прогрессировать в своей игре», — цитирует Бека-Бека Sport24.

По словам футболиста, он старается вкладывать все силы в каждую тренировку и игру. Бека-Бека также отметил, что внимательно слушает советы тренеров и товарищей по команде.

21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 19 матчей в РПЛ за железнодорожников, но не отметился забитыми мячами.

Ранее спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал информацию об интересе команды к Бека-Бека.

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