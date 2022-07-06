«Аталанта» опровергла интерес к полузащитнику «Локомотива» Бека-Бека

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал информацию об интересе команды к полузащитнику «Локомотива» Алексису Бека-Бека.

«Фигурирует ли Бека-Бека в шорт-листе «Аталанты»? Нет», — цитирует Д'Амико «Чемпионат».

21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 19 матчей в РПЛ за железнодорожников, но не отметился забитыми мячами.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее генеральный директор «Аталанты» высказался об интересе «Торино» к Алексею Миранчуку.