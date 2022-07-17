Мелкадзе заявил, что ему надоели судейские скандалы в «Спартаке»

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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о судейских скандалах в матчах московского «Спартака».
Мелкадзе заявил, что ему надоели судейские скандалы в «Спартаке»
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«Если забью в матче со «Спартаком», то не буду радоваться. Они меня вырастили, там я научился играть в футбол. Но надоели эти скандалы уже. Не удивляют, потому что они постоянно, как новый стадион построили», — цитирует Мелкадзе «Чемпионат».

Напомним, что 25-летний футболист является воспитанником красно-белых и «Динамо». В сезоне-2020/21 нападающий провёл в составе «Ахмата» 24 матча во всех турнирах и забил три мяча. В 2022 году он заключил контракт с «Сочи» в статусе свободного агента.

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала работу арбитра Владислава Безбородова в матче первого тура РПЛ сезона-2022/23 с «Ахматом» (1:1).

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