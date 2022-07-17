Салихова высказалась о судействе в матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом»

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала работу арбитра Владислава Безбородова в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 с «Ахматом» (1:1).

«Нас прибивали судейством в прошлом сезоне, в позапрошлом тоже любой спорный эпизод трактовался не в пользу «Спартака». Почему в этом сезоне должно быть по-другому? Разве появились факторы, указывающие на иной сценарий?» — цитирует Салихову Sport24.

Игра прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:1. За «Ахмат» мяч забил Артём Тимофеев (49-я [45 + 4] минута). В составе красно-белых отличился Виктор Мозес (83-я).

На 41-й минуте защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удалён с поля. Он получил две жёлтые карточки за минуту. Также вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ударил по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева шипами бутс, после чего арбитр не удалил голкипера с поля.

Ранее менеджер арбитров Российской премьер-лиги (РПЛ) Николай Иванов высказался о судействе Безбородова в матче «Спартак» — «Ахмат».