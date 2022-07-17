Менеджер судей РПЛ Иванов оценил судейство Безбородова в матче «Спартак» — «Ахмат»

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Менеджер арбитров Российской премьер-лиги (РПЛ) Николай Иванов высказался о судействе Владислава Безбородова в матче первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом» (1:1).

«Было несколько непростых ситуаций, особенно во втором тайме. Игра была очень сложной, но Безбородов всё держал под контролем, сохранял холодное мышление, постоянно общался с игроками», — цитирует Иванова Sport24.

По его словам, арбитр заслуживает хорошей оценки за обслуживание встречи, однако окончательное решение по его действиям вынесет экспертно-судейский комитет, если по некоторым эпизодам будут официальные обращения.

Напомним, что игра прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:1. 

16 июля стало известно, что «Спартак» обратится в экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства Безбородова в матче с «Ахматом».

Ранее Иванов рассказал, почему Безбородов не удалил голкипера «Ахмата» Гиорги Шелию за удар по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева.

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