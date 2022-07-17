Менеджер судей РПЛ Иванов оценил судейство Безбородова в матче «Спартак» — «Ахмат»
«Было несколько непростых ситуаций, особенно во втором тайме. Игра была очень сложной, но Безбородов всё держал под контролем, сохранял холодное мышление, постоянно общался с игроками», — цитирует Иванова Sport24.
По его словам, арбитр заслуживает хорошей оценки за обслуживание встречи, однако окончательное решение по его действиям вынесет экспертно-судейский комитет, если по некоторым эпизодам будут официальные обращения.
Напомним, что игра прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:1.
16 июля стало известно, что «Спартак» обратится в экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства Безбородова в матче с «Ахматом».
Ранее Иванов рассказал, почему Безбородов не удалил голкипера «Ахмата» Гиорги Шелию за удар по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева.