Канадский нападающий Бек подписал контракт с «Сибирью»

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Нападающий Тэйлор Бек продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь».
Канадский нападающий Бек подписал контракт с «Сибирью»
  • AP

Канадский форвард заключил с российской командой соглашение на один год, сообщает пресс-служба «Сибири».

31-летний Бек в 251 матче в регулярных чемпионатах КХЛ набрал 175 очков (64 гола + 111 результативных передач) и в 38 игре в плей-офф — 34 очка (8 + 26).

Хоккеист из Канады выступал за «Автомобилист» из Екатеринбурга, китайский «Куньлунь» омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», минское «Динамо».

Ранее «Ак Барс» объявил о подписании контракта с Александр Радуловым.

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