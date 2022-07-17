Канадский нападающий Бек подписал контракт с «Сибирью»
- AP
Канадский форвард заключил с российской командой соглашение на один год, сообщает пресс-служба «Сибири».
31-летний Бек в 251 матче в регулярных чемпионатах КХЛ набрал 175 очков (64 гола + 111 результативных передач) и в 38 игре в плей-офф — 34 очка (8 + 26).
Хоккеист из Канады выступал за «Автомобилист» из Екатеринбурга, китайский «Куньлунь» омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», минское «Динамо».
Ранее «Ак Барс» объявил о подписании контракта с Александр Радуловым.