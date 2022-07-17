The Guardian: находящегося под следствием американского тренера задержала полиция на ЧМ

Находящийся под следствием американский тренер Рана Рейдер задержан полицией на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2022 года в Юджине (США).

«Когда он заметил приближающихся полицейских, то покинул зону разминки. За пределами стадиона его задержала полиция и предупредила, что если он попробует снова пройти на стадион, то будет арестован и обвинён в незаконном проникновении», — сообщает The Guardian.

Рейдер был замечен в зоне разминки перед финальным мужским забегом на 100 м. Охрана попросила его удалиться. После того как тренер отказался, был вызван наряд полиции.

Воспитанниками Рейдера являются двукратный олимпийский чемпион Кристиан Тейлор из США, олимпийский чемпион Андре де Грасс из Канады, трёхкратная олимпийская чемпионка Тианна Бартолетта, двукратная чемпионка мира из Нидерландов Дафне Схипперс и чемпион мира Адам Джемили из Великобритании.

Главный тренер «Финикса» Ванесса Найгаард высказалась об аресте американской баскетболистки Бриттни Грайнер в России.