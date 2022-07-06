Тренер Грайнер считает, что арест баскетболистки связан с дискриминацией

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Главный тренер «Финикса» Ванесса Найгаард высказалась об аресте американской баскетболистки Бриттни Грайнер в России.
Тренер Грайнер считает, что арест баскетболистки связан с дискриминацией
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«Будь на её месте Леброн, он бы уже был дома, верно? Это вопрос о ценности женщин, вопрос о ценности темнокожего населения. Это также вопрос о ценности лесбиянок», — цитирует тренера Fox News.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее Джо Байден прочёл письмо задержанной в России баскетболистки Грайнер.

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