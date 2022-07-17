Польховский: Малиновский с детства мечтал стать пилотом

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Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал гибель пятикратного чемпиона мира среди юниоров Игоря Малиновского.
Польховский: Малиновский с детства мечтал стать пилотом
  • РИА Новости

«Игорь был талантливым парнем, талантливым биатлонистом и прекрасным человеком. Он всегда мечтал о небе, хотел летать, эта мечта не покидала его с детства», — цитирует Польховского ТАСС.

По его словам, Малиновский был одним из самых талантливых и перспективных среди молодого поколения биатлонистов.

Союз биатлонистов России (СБР) выразил соболезнования в связи с гибелью Малиновского.

Напомним, что 16 июля вертолёт под управлением биатлониста, вылетевший из долины Узон, не вышел на связь. 17 июля транспортное средство было обнаружено камчатскими спасателями сгоревшим. В МЧС подтвердили, что никто из пассажиров не выжил. 

25-летний Малиновский был квалифицированным пилотом и успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже. Отец Игоря — пилот вертолёта.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на гибель Малиновского.

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