Metaratings: Семак выступает против ухода Мостового из «Зенита» этим летом

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе из команды полузащитника Андрея Мостового в летнее трансферное окно.
Metaratings: Семак выступает против ухода Мостового из «Зенита» этим летом
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Семак против того, чтобы футболист покидал команду. Если кто-то из легионеров «Зенита» воспользуется новым правилом Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке контракта, то в команде может возникнуть дефицит хавбеков, сообщает Metaratings.

По данным СМИ, в услугах Мостового заинтересован «Сочи». Контракт 24-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года.

Мостовой в 28 матчах чемпионата России сезона-2021/22 забил пять мячей и записал на свой счёт две результативные передачи. Хавбек десять раз попадал в основной состав.

Ранее вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».

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