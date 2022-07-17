Metaratings: Семак выступает против ухода Мостового из «Зенита» этим летом

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе из команды полузащитника Андрея Мостового в летнее трансферное окно.

Семак против того, чтобы футболист покидал команду. Если кто-то из легионеров «Зенита» воспользуется новым правилом Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке контракта, то в команде может возникнуть дефицит хавбеков, сообщает Metaratings.

По данным СМИ, в услугах Мостового заинтересован «Сочи». Контракт 24-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года.

Мостовой в 28 матчах чемпионата России сезона-2021/22 забил пять мячей и записал на свой счёт две результативные передачи. Хавбек десять раз попадал в основной состав.

Ранее вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».