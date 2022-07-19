Мостовой — о работе в футболе: на руках меня носить не надо

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не знает, почему ему не предлагают работу в российском футболе.
Мостовой — о работе в футболе: на руках меня носить не надо
  • РИА Новости

«Постоянно думаю о работе в футболе. Мой телефон все знают. Я его не менял много лет. Он включён 24 часа в сутки. Хотя нет, сейчас стал иногда отключать (Смеётся.). Мне недавно во время одного интервью сказали, что я, наверное, многого хочу. Почему? А другие, которые перебегают из команды в команду, не хотят? Мне нужно только нормальное отношение, поскольку, по моему мнению, я это заслужил, как и многие другие ребята. Не прошу, чтобы меня носили на руках, я такой же простой человек, как и все. Но в футболе я провёл всю свою жизнь и готов, хочу и имею право говорить о нём», — объяснил Мостовой в интервью RT.

Ранее бывший футболист высказался против совмещения Валерием Карпиным должности главного тренера в национальной команде и «Ростове».

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