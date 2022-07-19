Мостовой считает, что Федун много сделал для «Спартака»

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Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что не стоит винить владельца красно-белых Леонида Федуна в неудачах команды, поскольку он многое делает для клуба.
Мостовой считает, что Федун много сделал для «Спартака»
  • РИА Новости

«К слову, отсюда и все проблемы красно-белых. Был период до чемпионства, когда многие обвиняли Леонида Федуна в неудачах команды. Говорили, что только с его уходом у команды начнёт получаться. Я же спрашивал: а чем он не устраивает? Платит вовремя и неплохо, стадион построил. Единственное, поначалу он часто давал интервью. Но потом понял, стал меньше общаться с журналистами, и команда потихонечку пошла в гору. Но он много сделал для «Спартака». Сейчас другая проблема: его жена постоянно комментирует происходящее. Но это особенности сегодняшнего мира. Должен быть хайп, хотя многие думают, что именно в этом проблема. Я же считаю, что правильно высказываться, хотя я и не со всеми словами согласен», — заявил Мостовой в интервью RT.

Ранее Мостовой прокомментировал поступок Умярова в Кубке России с «Динамо».

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