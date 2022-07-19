Мостовой: иногда думаешь: может, тоже голым пробежаться по Тверской, набрать подписчиков

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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает нормальным тот хайп, который создают красно-белые, поскольку это особенность современной жизни.
Мостовой: иногда думаешь: может, тоже голым пробежаться по Тверской, набрать подписчиков
  • РИА Новости

«Может быть, из-за этого хайпа красно-белых и любят больше остальных? «Спартак» всё разжигает, но сейчас жизнь такая, без этого нельзя. До Нового года был удивлён, что происходит в социальных сетях. Кто-то кого-то матом обложил — и у него 5 млн подписчиков! Рассказывают какую-то дичь и этим хвастаются. Моему поколению это непонятно. Хотя иногда думаешь: может, тоже раздеться и голым пробежаться по Тверской, набрать аудиторию?» — рассказал Мостовой в интервью RT.

Ранее Мостовой поделился мнением о перспективах «Спартака» в РПЛ в сезоне-2022/23.

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