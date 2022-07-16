Агент Фукса рассказал, когда защитник вернётся в Россию

Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, подтвердил, что футболист вернётся в Россию.

«Да, Бруно полностью восстановился. Он вернётся сегодня в Россию», — приводит слова Кастаньи Sport24.

Фукс восстанавливался после травмы в Бразилии. Параллельно с лечением Бруно улучшал свои физические кондиции, что позволит ему вернуться к тренировкам без ограничений сразу после окончания реабилитации, которая займёт примерно три-четыре недели.

В рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА встретится с «Уралом». Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» 16 июля. Начало — в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что Фукс должен вернуться в расположение ЦСКА после игры с «Уралом».