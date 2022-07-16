Агент Фукса рассказал, когда защитник вернётся в Россию

Короткая ссылка
Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, подтвердил, что футболист вернётся в Россию.
Агент Фукса рассказал, когда защитник вернётся в Россию
  • AP

«Да, Бруно полностью восстановился. Он вернётся сегодня в Россию», — приводит слова Кастаньи Sport24.

Фукс восстанавливался после травмы в Бразилии. Параллельно с лечением Бруно улучшал свои физические кондиции, что позволит ему вернуться к тренировкам без ограничений сразу после окончания реабилитации, которая займёт примерно три-четыре недели.

В рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА встретится с «Уралом». Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» 16 июля. Начало — в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что Фукс должен вернуться в расположение ЦСКА после игры с «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить