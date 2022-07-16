Обляков — о критике российских футболистов: хейтеры есть даже у Месси с Роналду

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, как относится к критике футболистов.

«Наверное, лучше действительно не читать каких-то вещей, отбрасывать их. Иначе только загонишь себя, не сможешь сконцентрироваться на футболе. Опять же, хейтеры есть у любого, даже у Месси с Роналду, а они лучшие футболисты в мире», — приводит слова Облякова официальный сайт ЦСКА.

Он также заявил, что с большим уважением относится к болельщикам и их мнению. По его словам, они заряжают энергией и отдают все силы ради команды, а футболисты, в свою очередь, работают на максимум, чтобы порадовать фанатов и победить ради них.

В рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА встретится с «Уралом». Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» 16 июля. Начало — в 15:00 мск.

Ранее РФС сообщил о замене главного арбитра матча первого тура РПЛ между ЦСКА и «Уралом».