В матче ЦСКА — «Урал» заменили главного арбитра

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Российский футбольный союз (РФС) сообщил о замене главного арбитра на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Уралом».
В матче ЦСКА — «Урал» заменили главного арбитра
  • РИА Новости

Изначально на встрече должен был работать Кирилл Левников, однако у него поднялась температура после приезда в Москву 15 июля, сообщает официальный сайт РФС. Новым арбитром матча назначен Виталий Мешков, чьё место на VAR, в свою очередь, займёт Евгений Кукуляк.

Обновлённый состав судейской бригады на игру ЦСКА — «Урал» выглядит следующим образом: главный судья — Виталий Мешков, ассистенты — Егор Болховитин, Андрей Веретёшкин, резервный судья — Роман Сафьян, VAR — Евгений Кукуляк, AVAR — Николай Богач.

Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» 16 июля. Начало — в 15:00 мск.

Ранее РФС объявил, что Кукуян обслужит матч первого тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

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