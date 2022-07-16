В матче ЦСКА — «Урал» заменили главного арбитра
- РИА Новости
Изначально на встрече должен был работать Кирилл Левников, однако у него поднялась температура после приезда в Москву 15 июля, сообщает официальный сайт РФС. Новым арбитром матча назначен Виталий Мешков, чьё место на VAR, в свою очередь, займёт Евгений Кукуляк.
Обновлённый состав судейской бригады на игру ЦСКА — «Урал» выглядит следующим образом: главный судья — Виталий Мешков, ассистенты — Егор Болховитин, Андрей Веретёшкин, резервный судья — Роман Сафьян, VAR — Евгений Кукуляк, AVAR — Николай Богач.
Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» 16 июля. Начало — в 15:00 мск.
Ранее РФС объявил, что Кукуян обслужит матч первого тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».