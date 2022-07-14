Бригада Кукуяна назначена на матч РПЛ сезона-2022/23 «Динамо» — «Ростов»
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Как сообщается на сайте РФС, помощниками арбитра станут Алексей Стипиди и Владислав Назаров. Резервный судья — Сергей Чебан. Видеоарбитры (VAR) — Владимир Москалёв. Ассистент видеоарбитра (AVAR) — Адлан Хатуев. Инспектор — Сергей Зуев.
Напомним, что первый матч в новом сезоне бело-голубые проведут 17 июля с «Ростовом». Игра состоится в Москве на «ВТБ Арене» в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт вынужден пропустить первые два-три матча РПЛ сезона-2022/23.