Sport24: защитник «Динамо» Лаксальт пропустит первые игры РПЛ сезона-2022/23
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Как сообщает Sport24, уругвайский футболист не до конца восстановился после травмы.
Напомним, что первый матч в новом сезоне бело-голубые проведут 17 июля с «Ростовом». Игра состоится в Москве на «ВТБ Арене» в 20:00 мск.
В сезоне-2021/22 Лаксальт провёл 16 матчей за команду и не отметился результативными действиями.
Ранее болельщики московского «Динамо» определили автора лучшего гола команды на летних сборах.