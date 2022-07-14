Sport24: защитник «Динамо» Лаксальт пропустит первые игры РПЛ сезона-2022/23

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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт вынужден пропустить первые два-три матча Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.
Sport24: защитник «Динамо» Лаксальт пропустит первые игры РПЛ сезона-2022/23
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, уругвайский футболист не до конца восстановился после травмы.

Напомним, что первый матч в новом сезоне бело-голубые проведут 17 июля с «Ростовом». Игра состоится в Москве на «ВТБ Арене» в 20:00 мск.

В сезоне-2021/22 Лаксальт провёл 16 матчей за команду и не отметился результативными действиями.

Ранее болельщики московского «Динамо» определили автора лучшего гола команды на летних сборах.

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