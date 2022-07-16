Бондарь снялся с чемпионата России по прыжкам в воду из-за плохого самочувствия

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Главный тренер команды Светлана Моисеева сообщила, что бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио, пятикратный чемпион Европы по прыжкам в воду Александр Бондарь снялся с финальной части чемпионата России из-за пищевого отравления.
Бондарь снялся с чемпионата России по прыжкам в воду из-за плохого самочувствия
  • AP

В полуфинале, который проходил утром, спортсмен выступал с высокой температурой и с трудом завершил соревнования, оставшись шестым. После чего и принял решение не выступать в финале на 10-метровой вышке.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская назвала выступление Александра Бондаря и Руслана Тернового в синхронных прыжках с вышки самым ярким событием чемпионата России за первые три дня.

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