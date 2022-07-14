Вайцеховская назвала самое яркое событие на чемпионате России по прыжкам в воду

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская считает выступление Саши Бондаря и Руслана Тернового в синхронных прыжках с вышки самым ярким событием чемпионата России за первые три дня.

«Самое яркое, что случилось за первые три дня чемпионата России в Пензе, — выступление в синхронных прыжках с вышки Саши Бондаря и Руслана Тернового. Это не просто топ. Это топ мирового класса. Если бы ребята таким образом отпрыгали на недавнем чемпионате мира в Будапеште, китайцы были бы вторыми», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали золотые медали в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате России 2022 года.