Вайцеховская назвала самое яркое событие на чемпионате России по прыжкам в воду

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская считает выступление Саши Бондаря и Руслана Тернового в синхронных прыжках с вышки самым ярким событием чемпионата России за первые три дня.
Вайцеховская назвала самое яркое событие на чемпионате России по прыжкам в воду
  • РИА Новости

«Самое яркое, что случилось за первые три дня чемпионата России в Пензе, — выступление в синхронных прыжках с вышки Саши Бондаря и Руслана Тернового. Это не просто топ. Это топ мирового класса. Если бы ребята таким образом отпрыгали на недавнем чемпионате мира в Будапеште, китайцы были бы вторыми», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали золотые медали в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате России 2022 года.

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