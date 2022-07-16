Прощание с Козловым пройдёт 18 июля в академии «Спартака»

Прощание с бывшим игроком «Спартака» Александром Козловым пройдёт 18 июля в манеже академии красно-белых.

«Прощание с Александром Козловым состоится в понедельник в 11 утра в манеже академии «Спартака», — сообщил глава пресс-службы команды Дмитрий Зеленов.

Футболист был воспитанником красно-белых. За столичный клуб он провёл 28 матчей и забил один мяч. В разное время играл за «Химки», «Факел», «Арарат».

По информации СМИ, смерть наступила в результате отрыва тромба.

Ранее член исполкома РФС Александр Мирзоян сообщил, что прощание с бывшим тренером «Спартака» Георгием Ярцевым состоится 19 июля в академии красно-белых.