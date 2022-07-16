Прощание с Ярцевым пройдёт 19 июля в академии «Спартака»

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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), председатель комитета ветеранов РФС Александр Мирзоян сообщил, что прощание с бывшим тренером «Спартака» Георгием Ярцевым состоится 19 июля в академии красно-белых.
Прощание с Ярцевым пройдёт 19 июля в академии «Спартака»
  • AP

«По поводу причины смерти пока ещё никто не дал информацию. А захоронение будет во вторник. Стараемся, чтобы это было на Преображенском кладбище. Прощание будет в академии «Спартака» в 10 утра», — приводит слова Мирзояна РИА Новости.

Ярцев скончался 15 июля. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную России, с которой пробился в основную стадию чемпионата Европы в 2004 году.

Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб возьмёт на себя организацию похорон Ярцева.

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