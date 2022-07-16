Журналистка BBC возмутилась чрезмерно белым составом женской сборной Англии по футболу

Журналистка BBC Эйлид Барбур выразила возмущение слишком большим количеством футболисток с белым цветом кожи в составе сборной Англии.

«Все 11 основных и пять запасных игроков, вышедших на поле, были белыми, и это действительно указывает на отсутствие разнообразия в женском футболе в Англии», — сказала Барбур в прямом эфире после игры национальной сборной на европейском первенстве.

Позже телеведущая Джулия Хартли-Брюэр выступила с критикой коллеги за подобное высказывание.

«Каких игроков следует исключить из-за того, что у них неправильный цвет кожи? Просто невероятно, что ведущая BBC может говорить такое и при этом оставаться на своей работе!» — написала Хартли-Брюэр в Twitter.

11 июля сборная Англии обыграла национальную команду Норвегии (8:0) в матче группового этапа чемпионата Европы.

Как отмечает сайт Outkick, в сборной Англии выступают три темнокожие спортсменки: Джесс Картер, Деми Стоукс и Никита Пэррис, однако они не принимали участия в матче с норвежками.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин высказался о проблеме расизма в футболе.