Алдонин поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Урал»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

«Ожидаю от ЦСКА в этом сезоне стабильной игры, которая будет обеспечиваться результатом. Сейчас новый тренер. Как быстро наберут стабильность, покажет начало чемпионата. Хотелось бы видеть хорошую игру», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на данный момент сложно сказать, готов ли ЦСКА к игре с «Уралом», так как многие футболисты покинули клуб.

15 июня было объявлено об уходе из армейского клуба Алексея Березуцкого, а также его помощников — Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

14 июля полузащитник ЦСКА Яка Бийол перешёл в «Удинезе».

Арнор Сигурдссон стал игроком «Норрчёпинга» на правах аренды.

Команда Владимира Федотова в первом туре чемпионата России 16 июля сыграет домашний матч с «Уралом». Начало — в 15:00 мск.

Ранее в матче ЦСКА — «Урал» заменили главного арбитра.