Новичок «Химок» Гбане назвал РПЛ топ-лигой
- РИА Новости
«Российская лига — это топ-лига. Очень сильная, много отличных команд. Я искал вызов, чтобы стать лучше. Думаю, здесь отличное место для того, чтобы учиться чему-то новому и развиваться как игроку», — приводит слова Гбане «Матч ТВ».
Он также заявил, что приехал в Россию ради футбола и это самое важное для него. По его словам, политика его не заботит.
В минувшем сезоне игрок провёл за хорватский «Биело Брдо» 26 матчей, в которых забил три мяча.
В первом туре РПЛ «Химки» сыграли вничью с петербургским «Зенитом».
Встреча прошла в Москве на стадионе «Арена Химки».
На 17-й минуте Вендел вывел «Зенит» вперёд. На 85-й Резиуан Мирзов сравнял счёт.
Ранее сообщалось, что «Химки» и «Биело Брдо» договорились об аренде Гбане до конца сезона-2022/23.