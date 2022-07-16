Новичок «Химок» Гбане назвал РПЛ топ-лигой

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане рассказал, почему выбрал чемпионат России.

«Российская лига — это топ-лига. Очень сильная, много отличных команд. Я искал вызов, чтобы стать лучше. Думаю, здесь отличное место для того, чтобы учиться чему-то новому и развиваться как игроку», — приводит слова Гбане «Матч ТВ».

Он также заявил, что приехал в Россию ради футбола и это самое важное для него. По его словам, политика его не заботит.

В минувшем сезоне игрок провёл за хорватский «Биело Брдо» 26 матчей, в которых забил три мяча.

В первом туре РПЛ «Химки» сыграли вничью с петербургским «Зенитом».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Арена Химки».

На 17-й минуте Вендел вывел «Зенит» вперёд. На 85-й Резиуан Мирзов сравнял счёт.

Ранее сообщалось, что «Химки» и «Биело Брдо» договорились об аренде Гбане до конца сезона-2022/23.