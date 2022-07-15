«Химки» арендовали полузащитника хорватского клуба «Биело Брдо»
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«Я искал команду, в которой смогу развиваться. Очень хотелось перейти в клуб уровнем выше. Когда приехал в «Химки», мне все понравилось, отличный коллектив, партнёры по команде, тренерский штаб», — приводит слова Гбане официальный сайт «Химок».
Он также выразил уверенность, что в составе подмосковной команды сможет стать более высококлассным футболистом.
В минувшем сезоне игрок провёл за хорватский клуб 26 матчей, в которых забил три мяча.
15 июля «Химки» встретятся с петербургским «Зенитом» в рамках первого тура Российской премьер-лиги. Начало — в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что полузащитник Александр Зуев продолжит карьеру в подмосковных «Химках».