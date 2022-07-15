«Химки» арендовали полузащитника хорватского клуба «Биело Брдо»

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«Химки» и хорватский «Биело Брдо» договорились об аренде полузащитника Романа Мори Гбане до конца сезона-2022/23.
«Химки» арендовали полузащитника хорватского клуба «Биело Брдо»
  • Gettyimages.ru

«Я искал команду, в которой смогу развиваться. Очень хотелось перейти в клуб уровнем выше. Когда приехал в «Химки», мне все понравилось, отличный коллектив, партнёры по команде, тренерский штаб», — приводит слова Гбане официальный сайт «Химок».

Он также выразил уверенность, что в составе подмосковной команды сможет стать более высококлассным футболистом. 

В минувшем сезоне игрок провёл за хорватский клуб 26 матчей, в которых забил три мяча.

15 июля «Химки» встретятся с петербургским «Зенитом» в рамках первого тура Российской премьер-лиги. Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что полузащитник Александр Зуев продолжит карьеру в подмосковных «Химках».

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