В «Химках» сообщили о подписании контракта с Зуевым
- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте клуба, подписанное соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24.
Отмечается, что 26-летний игрок уже прошёл медосмотр и будет играть под 17-м номером.
Хавбек перешёл из «Ростова» в «Рубин» в 2020 году. Он сыграл за казанский клуб 63 матча и отметился тремя результативными передачами.
Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что Зуев находится в списке интересов подмосковной команды.