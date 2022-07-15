В «Химках» сообщили о подписании контракта с Зуевым

Полузащитник Александр Зуев продолжит карьеру в подмосковных «Химках».

Как сообщается на официальном сайте клуба, подписанное соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24.

Отмечается, что 26-летний игрок уже прошёл медосмотр и будет играть под 17-м номером.

Хавбек перешёл из «Ростова» в «Рубин» в 2020 году. Он сыграл за казанский клуб 63 матча и отметился тремя результативными передачами.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что Зуев находится в списке интересов подмосковной команды.