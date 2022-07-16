Полузащитник «Химок» Камышёв назвал задачи клуба на сезон
- РИА Новости
«Касательно целей на сезон, идём от игры к игре. Наверное, задача минимум — остаться в РПЛ, а максимум — стать чемпионом. Почему нет? Надо мечтать о великом. В нашу команду я верю», — приводит слова Камышёва «Спорт-Экспресс».
В первом туре РПЛ «Химки» сыграли вничью с петербуржским «Зенитом».
Встреча прошла в Москве на стадионе «Арена Химки».
На 17-й минуте Вендел вывел «Зенит» вперёд. На 85-й Резиуан Мирзов сравнял счёт.
Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран подвёл итоги матча первого тура РПЛ с «Зенитом».