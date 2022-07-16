Полузащитник «Химок» Камышёв назвал задачи клуба на сезон

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Полузащитник «Химок» Илья Камышёв назвал основные задачи для подмосковного клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.
Полузащитник «Химок» Камышёв назвал задачи клуба на сезон
  • РИА Новости

«Касательно целей на сезон, идём от игры к игре. Наверное, задача минимум — остаться в РПЛ, а максимум — стать чемпионом. Почему нет? Надо мечтать о великом. В нашу команду я верю», — приводит слова Камышёва «Спорт-Экспресс».

В первом туре РПЛ «Химки» сыграли вничью с петербуржским «Зенитом».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Арена Химки».

На 17-й минуте Вендел вывел «Зенит» вперёд. На 85-й Резиуан Мирзов сравнял счёт.

Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран подвёл итоги матча первого тура РПЛ с «Зенитом».

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