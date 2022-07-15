Юран: «Химки» неплохо сыграли с «Зенитом», но мне этого мало

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Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвёл итоги матча первого тура РПЛ с «Зенитом».

«Мы не летаем в облаках. Мы неплохо сыграли с «Зенитом», но мне этого мало. Каждую игру надо играть на пределе своих возможностей, тогда будем зарабатывать очки», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте Вендел вывел «Зенит» вперёд. На 85-й Резиуан Мирзов сравнял счёт.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на ничью между «Зенитом» и «Химками» в первом туре РПЛ.

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